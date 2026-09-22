RENK Aktie News: RENK am Mittag im Minusbereich

Um 12:28 Uhr fiel die RENK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 41,83 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'724 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte RENK-Aktie bei 41,29 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 41,73 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 50'623 RENK-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 90,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 115,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.09.2026 bei 39,26 EUR. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 6,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,731 EUR ausgeschüttet werden. RENK veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 353.59 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von RENK.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,72 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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