RENK Aktie News: RENK am Mittwochvormittag im Minus

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 36,75 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'270 Punkten steht. Die RENK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,70 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'138 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 23.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 92,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,49 EUR. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2025 mit 0,580 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,729 EUR je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 äusserte sich RENK zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte RENK einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 353.59 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 347.53 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,71 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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