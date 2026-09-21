RENK Aktie News: RENK am Vormittag Verlust reich

Um 09:28 Uhr ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 42,11 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'137 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die RENK-Aktie bei 42,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,34 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35'661 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 90,34 EUR markierte der Titel am 04.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 114,53 Prozent. Am 17.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,26 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 6,77 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,731 EUR aus. RENK liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent auf 353.59 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 347.53 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

RENK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,72 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

RENK-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Minus: Was den Rüstungssektor belastet

Rheinmetall-Aktie zieht an: Rund 260 Millionen Euro in Nordhessen investiert - so reagieren RENK, HENSOLDT & TKMS