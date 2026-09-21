RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.09.2026 16:29:00
RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 42,03 EUR nach.
Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 42,03 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'257 Punkten notiert. Die RENK-Aktie sank bis auf 41,62 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 188'432 RENK-Aktien umgesetzt.
Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 90,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 114,97 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.09.2026 bei 39,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,580 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,731 EUR belaufen. RENK liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 353.59 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RENK 347.53 Mio. EUR umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte RENK die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 EUR je RENK-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur RENK-Aktie
RENK-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Minus: Was den Rüstungssektor belastet
Rheinmetall-Aktie zieht an: Rund 260 Millionen Euro in Nordhessen investiert - so reagieren RENK, HENSOLDT & TKMS
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu RENK
|
16:29
|RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
12:29
|RENK Aktie News: RENK tendiert am Mittag südwärts (finanzen.ch)
|
09:29
|RENK Aktie News: RENK am Vormittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
Analysen zu RENK
|18.09.26
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisrückgang stützt: SMI geht mit Gewinnen in den Feierabend -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- Asiens Börsen beenden Handel freundlich - kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls nach oben. Die US-Börsen legen zu. An den Börsen in Fernost dominierte am Montag freundliche Handelsstimmung.