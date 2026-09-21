RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit Kurseinbussen

Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 42,03 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'257 Punkten notiert. Die RENK-Aktie sank bis auf 41,62 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 188'432 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 90,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 114,97 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.09.2026 bei 39,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,580 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,731 EUR belaufen. RENK liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 353.59 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RENK 347.53 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte RENK die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 EUR je RENK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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