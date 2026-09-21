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21.09.2026 12:29:00

RENK Aktie News: RENK tendiert am Mittag südwärts

RENK Aktie News: RENK tendiert am Mittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 42,02 EUR.

RENK
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Die RENK-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 42,02 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'186 Punkten notiert. Die RENK-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,62 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 106'706 RENK-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 90,34 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 114,99 Prozent. Am 17.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,57 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2025 mit 0,580 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,731 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte RENK am 06.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 353.59 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RENK 347.53 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von RENK.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 EUR je RENK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: RENK Group AG
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