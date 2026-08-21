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RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

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21.08.2026 09:29:00

RENK Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von RENK

RENK Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von RENK

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 47,23 EUR.

RENK
44.20 CHF -1.77%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr rutschte die RENK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 47,23 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'809 Punkten steht. Die RENK-Aktie gab in der Spitze bis auf 47,05 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 32'233 RENK-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 90,34 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 91,28 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.06.2026 bei 40,34 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 17,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,580 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,732 EUR je RENK-Aktie. Am 06.08.2026 lud RENK zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 353.59 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von RENK rechnen Experten am 18.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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