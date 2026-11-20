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20.11.2026 09:29:00
RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Vormittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 31,16 EUR.
Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 31,16 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 29'145 Punkten steht. In der Spitze fiel die RENK-Aktie bis auf 30,69 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,01 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 32'288 RENK-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,90 EUR) erklomm das Papier am 12.01.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 114,73 Prozent Luft nach oben. Bei 30,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 1,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,580 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,686 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 05.11.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,24 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 344.77 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 307.59 Mio. EUR in den Büchern standen.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 29.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,57 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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