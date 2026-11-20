Um 16:28 Uhr ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 30,96 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 29'018 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RENK-Aktie bisher bei 30,69 EUR. Bei 31,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 146'378 RENK-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.01.2026 auf bis zu 66,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 116,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,69 EUR ab. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 0,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,580 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,686 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 05.11.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte RENK ebenfalls 0,24 EUR je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 344.77 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 307.59 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die RENK-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 29.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,57 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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