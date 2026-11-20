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20.11.2026 12:29:00
RENK Aktie News: RENK gibt am Freitagmittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 31,31 EUR.
Die RENK-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 31,31 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 29'070 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die RENK-Aktie bis auf 30,69 EUR. Bei 31,01 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 89'037 Stück.
Bei einem Wert von 66,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.01.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 113,67 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,69 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 2,00 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,580 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,686 EUR je RENK-Aktie. RENK liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte RENK ebenfalls 0,24 EUR je Aktie eingebüsst. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 344.77 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 307.59 Mio. EUR in den Büchern standen.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von RENK veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 29.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von RENK.
Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,57 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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