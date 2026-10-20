RENK Aktie News: RENK am Dienstagvormittag mit Verlusten

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 37,62 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'289 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die RENK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,62 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7'913 RENK-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 87,83 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 33,49 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,580 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,729 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 06.08.2026. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RENK 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 353.59 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 347.53 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,71 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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