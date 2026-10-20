RENK Aktie News: RENK gibt am Nachmittag nach

Um 16:28 Uhr ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 37,74 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'287 Punkten steht. Die RENK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,70 EUR ab. Bei 38,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 162'511 RENK-Aktien.

Am 23.10.2025 markierte das Papier bei 70,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 87,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 33,49 EUR. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 12,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,580 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,729 EUR. RENK liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. RENK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 353.59 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 347.53 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von RENK rechnen Experten am 03.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,71 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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