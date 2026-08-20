RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Die RENK-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 49,33 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'880 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die RENK-Aktie bis auf 49,33 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33'144 RENK-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 90,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 83,13 Prozent. Am 25.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,34 EUR ab. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 22,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,580 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,732 EUR je RENK-Aktie. RENK veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 353.59 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von RENK veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 18.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von RENK.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,72 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Lockheed Martin-Aktie nach neuen Aufträgen fest - Kein Gleichlauf bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS

RENK-Aktie mit Höhenflug: Erwartungen im Rüstungsboom erfüllt - Rekordauftragseingang

Rheinmetall, HENSOLDT und RENK legen zu - Unternehmensmeldungen stützen den Sektor