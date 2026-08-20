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20.08.2026 16:29:00

RENK Aktie News: RENK am Nachmittag leichter

RENK Aktie News: RENK am Nachmittag leichter

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 48,94 EUR.

RENK
45.00 CHF -3.64%
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Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 48,94 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'679 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die RENK-Aktie bis auf 48,62 EUR. Mit einem Wert von 50,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 157'985 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 84,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 25.06.2026 Kursverluste bis auf 40,34 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2025 mit 0,580 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,732 EUR je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 06.08.2026. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte RENK einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RENK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 353.59 Mio. EUR im Vergleich zu 347.53 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

RENK wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 EUR je RENK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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