RENK Aktie News: RENK am Mittag tiefer

Um 12:28 Uhr fiel die RENK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 49,19 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'839 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RENK-Aktie bisher bei 48,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 105'130 RENK-Aktien.

Am 04.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,34 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 83,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie. Am 25.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 40,34 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,732 EUR, nach 0,580 EUR im Jahr 2025. Am 06.08.2026 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 353.59 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 347.53 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,72 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Lockheed Martin-Aktie nach neuen Aufträgen fest - Kein Gleichlauf bei Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS

RENK-Aktie mit Höhenflug: Erwartungen im Rüstungsboom erfüllt - Rekordauftragseingang

Rheinmetall, HENSOLDT und RENK legen zu - Unternehmensmeldungen stützen den Sektor