Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,4 Prozent auf 32,12 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'084 Punkten steht. In der Spitze gewann die RENK-Aktie bis auf 32,32 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 32,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8'356 RENK-Aktien umgesetzt.

Bei 66,90 EUR markierte der Titel am 12.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 108,31 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.11.2026 (31,52 EUR). Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 1,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,580 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,686 EUR belaufen. Am 05.11.2026 äusserte sich RENK zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,24 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat RENK mit einem Umsatz von insgesamt 344.77 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 307.59 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,09 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte RENK Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von RENK rechnen Experten am 29.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,57 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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