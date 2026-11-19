Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 31,95 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'040 Punkten notiert. Im Tief verlor die RENK-Aktie bis auf 31,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,24 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 30'859 RENK-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.01.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 109,42 Prozent. Am 17.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 31,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 1,33 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,580 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,686 EUR belaufen. RENK liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RENK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 344.77 Mio. EUR im Vergleich zu 307.59 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte RENK am 03.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 29.03.2028 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,57 EUR je RENK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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