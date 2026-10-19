RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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19.10.2026 09:29:00
RENK Aktie News: RENK am Montagvormittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RENK. Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 37,58 EUR.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 37,58 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'476 Punkten steht. In der Spitze büsste die RENK-Aktie bis auf 37,40 EUR ein. Mit einem Wert von 38,09 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 96'491 RENK-Aktien den Besitzer.
Bei 70,66 EUR erreichte der Titel am 23.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 88,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 33,49 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 12,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem RENK seine Aktionäre 2025 mit 0,580 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,729 EUR je Aktie ausschütten. RENK veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat RENK mit einem Umsatz von insgesamt 353.59 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,74 Prozent gesteigert.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von RENK.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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