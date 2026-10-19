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19.10.2026 16:29:00

RENK Aktie News: RENK am Nachmittag Verlust reich

RENK Aktie News: RENK am Nachmittag Verlust reich

Die Aktie von RENK gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 37,85 EUR.

RENK
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 37,85 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'355 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die RENK-Aktie bei 37,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,09 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 368'461 RENK-Aktien den Besitzer.

Bei 70,66 EUR erreichte der Titel am 23.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 86,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,49 EUR am 08.10.2026. Mit Abgaben von 11,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,729 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte RENK am 06.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 353.59 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RENK 347.53 Mio. EUR umgesetzt.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte RENK die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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