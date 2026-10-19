RENK Aktie News: RENK am Mittag leichter

Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 37,64 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'521 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die RENK-Aktie bis auf 37,05 EUR. Bei 38,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 260'916 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 70,66 EUR erreichte der Titel am 23.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 87,73 Prozent wieder erreichen. Am 08.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,49 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 12,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,729 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,580 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 353.59 Mio. EUR – ein Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,71 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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