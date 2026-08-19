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19.08.2026 09:29:00

RENK Aktie News: RENK am Mittwochvormittag in Grün

RENK Aktie News: RENK am Mittwochvormittag in Grün

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Plus bei 51,59 EUR.

RENK
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Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 3,2 Prozent auf 51,59 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'798 Punkten liegt. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,70 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 50,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 74'028 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 90,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 75,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie. Bei einem Wert von 40,34 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2026). Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 21,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,732 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,580 EUR je Wertpapier. RENK gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RENK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 353.59 Mio. EUR im Vergleich zu 347.53 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von RENK veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von RENK rechnen Experten am 18.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: RENK Group AG
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