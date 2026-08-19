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19.08.2026 16:29:00

RENK Aktie News: RENK verteuert sich am Nachmittag

RENK Aktie News: RENK verteuert sich am Nachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RENK. Das Papier von RENK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 50,10 EUR.

RENK
46.32 CHF -0.82%
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 50,10 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'843 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 52,09 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 269'381 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 04.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,34 EUR. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 44,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,34 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,48 Prozent.

Nach 0,580 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,732 EUR je RENK-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 06.08.2026. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 353.59 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

RENK wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2026 1,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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