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19.08.2026 12:29:00

RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Aufschlag

RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Aufschlag

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 51,60 EUR zu.

RENK
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Um 12:28 Uhr wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 51,60 EUR nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'883 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die RENK-Aktie bei 52,09 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 181'961 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 04.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,34 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 75,08 Prozent Luft nach oben. Am 25.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 40,34 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 21,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,580 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,732 EUR aus. Am 06.08.2026 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. RENK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 353.59 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der RENK-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,72 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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