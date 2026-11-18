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18.11.2026 16:29:00
RENK Aktie News: RENK verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste
Die Aktie von RENK gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 32,13 EUR.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 32,13 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'018 Punkten realisiert. Im Tief verlor die RENK-Aktie bis auf 32,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,64 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 98'095 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 12.01.2026 markierte das Papier bei 66,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 108,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie. Am 17.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,52 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,580 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,686 EUR. Am 05.11.2026 lud RENK zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte RENK ebenfalls 0,24 EUR je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite standen 344.77 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 307.59 Mio. EUR umgesetzt.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von RENK veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 29.03.2028 dürfte RENK die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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