Um 12:28 Uhr ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 32,37 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'109 Punkten liegt. Die RENK-Aktie sank bis auf 32,05 EUR. Bei 32,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 46'464 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.01.2026 markierte das Papier bei 66,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 106,67 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,52 EUR. Dieser Wert wurde am 17.11.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 2,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,686 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,580 EUR aus. Am 05.11.2026 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. RENK hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,24 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 344.77 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 307.59 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

RENK dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. RENK dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 29.03.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,57 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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