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RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

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18.09.2026 09:29:00

RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit Aufschlag

RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von RENK. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 40,92 EUR zu.

RENK
39.60 CHF 4.18%
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Um 09:28 Uhr ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 40,92 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'454 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die RENK-Aktie sogar auf 41,36 EUR. Bei 41,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 118'454 RENK-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,34 EUR) erklomm das Papier am 04.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 120,80 Prozent hinzugewinnen. Am 17.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 4,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,731 EUR aus. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. RENK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 353.59 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

RENK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.

In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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18.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
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RENK 39.33 6.08% RENK

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