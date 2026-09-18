RENK Aktie News: RENK steigt am Freitagnachmittag stark

Die RENK-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,1 Prozent auf 42,07 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'233 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der RENK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,26 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 616'555 RENK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 90,34 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 114,76 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.09.2026 bei 39,26 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 6,67 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,731 EUR aus. RENK veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. RENK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 353.59 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

RENK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,72 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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