RENK Aktie News: RENK schiebt sich am Mittag vor

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 4,3 Prozent im Plus bei 41,76 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'487 Punkten notiert. Die RENK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 41,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,36 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 436'285 RENK-Aktien den Besitzer.

Bei 90,34 EUR markierte der Titel am 04.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 116,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie. Am 17.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 39,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,580 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,731 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte RENK am 06.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RENK 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent auf 353.59 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 347.53 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. RENK dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,72 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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