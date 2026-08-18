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18.08.2026 09:29:00

RENK Aktie News: RENK büsst am Vormittag ein

RENK Aktie News: RENK büsst am Vormittag ein

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 50,85 EUR.

RENK
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Um 09:28 Uhr rutschte die RENK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 50,85 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'283 Punkten notiert. In der Spitze fiel die RENK-Aktie bis auf 50,82 EUR. Bei 51,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 22'510 RENK-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,34 EUR) erklomm das Papier am 04.10.2025. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 77,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 40,34 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,736 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat RENK im vergangenen Quartal 353.59 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RENK 347.53 Mio. EUR umsetzen können.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte RENK die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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