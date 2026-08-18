RENK Aktie News: RENK büsst am Nachmittag ein

Die RENK-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 49,83 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'974 Punkten steht. Das Tagestief markierte die RENK-Aktie bei 49,83 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 154'780 RENK-Aktien umgesetzt.

Bei 90,34 EUR markierte der Titel am 04.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 81,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,34 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 19,04 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,736 EUR, nach 0,580 EUR im Jahr 2025. Am 06.08.2026 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 353.59 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte RENK die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,72 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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