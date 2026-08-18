RENK Aktie News: RENK am Dienstagmittag mit Verlusten

Die RENK-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 50,76 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'156 Punkten notiert. Die RENK-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,32 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 98'798 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 90,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 77,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.06.2026 (40,34 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,53 Prozent.

Nach 0,580 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,736 EUR je RENK-Aktie. Am 06.08.2026 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RENK 0,30 EUR je Aktie eingenommen. RENK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 353.59 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die RENK-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. RENK dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,72 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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