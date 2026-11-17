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17.11.2026 09:29:00
RENK Aktie News: RENK am Vormittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RENK. Zuletzt fiel die RENK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 32,24 EUR ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,4 Prozent auf 32,24 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'275 Punkten liegt. In der Spitze fiel die RENK-Aktie bis auf 32,19 EUR. Mit einem Wert von 32,47 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 29'692 RENK-Aktien umgesetzt.
Am 12.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 66,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 107,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.11.2026 bei 32,19 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 0,16 Prozent sinken.
Nachdem RENK seine Aktionäre 2025 mit 0,580 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,686 EUR je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 06.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,24 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,95 Prozent auf 353.59 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 307.59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von RENK rechnen Experten am 29.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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