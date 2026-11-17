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17.11.2026 12:29:00
RENK Aktie News: RENK verzeichnet am Dienstagmittag Verluste
Die Aktie von RENK gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 31,86 EUR ab.
Die RENK-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 31,86 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'284 Punkten notiert. Bei 31,52 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 32,47 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 124'204 RENK-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,90 EUR) erklomm das Papier am 12.01.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 110,01 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.11.2026 bei 31,52 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 1,05 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 0,580 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,686 EUR aus. Am 06.08.2026 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 353.59 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 307.59 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte RENK Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 29.03.2028.
In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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