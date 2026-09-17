RENK Aktie News: RENK gewinnt am Donnerstagvormittag

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 40,89 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'397 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die RENK-Aktie bis auf 41,15 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,91 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 26'242 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 120,93 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,34 EUR ab. Mit Abgaben von 1,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,61 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 06.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 353.59 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von RENK veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von RENK rechnen Experten am 18.11.2027.

In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2029 3,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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