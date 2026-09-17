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RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

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17.09.2026 12:29:00

RENK Aktie News: RENK fällt am Donnerstagmittag

RENK Aktie News: RENK fällt am Donnerstagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RENK. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 39,59 EUR.

RENK
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Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 2,8 Prozent auf 39,59 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'293 Punkten steht. Die RENK-Aktie sank bis auf 39,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,91 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 220'887 RENK-Aktien umgesetzt.

Bei 90,34 EUR markierte der Titel am 04.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 128,22 Prozent wieder erreichen. Bei 39,26 EUR fiel das Papier am 17.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 0,82 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,61 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,580 EUR je Wertpapier. RENK liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat RENK im vergangenen Quartal 353.59 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RENK 347.53 Mio. EUR umsetzen können.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von RENK veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Beim Gewinn 2029 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 3,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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