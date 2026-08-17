RENK Aktie News: RENK am Montagvormittag mit Abschlägen

Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 50,90 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'420 Punkten steht. Der Kurs der RENK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 50,81 EUR nach. Bei 51,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 33'869 Aktien.

Am 04.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,34 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 77,49 Prozent zulegen. Am 25.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,34 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 26,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,580 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,736 EUR aus. Am 06.08.2026 äusserte sich RENK zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RENK ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 353.59 Mio. EUR – ein Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 18.08.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,72 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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