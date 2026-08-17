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17.08.2026 16:29:00

RENK Aktie News: RENK am Montagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

RENK Aktie News: RENK am Montagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 51,70 EUR.

RENK
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Die RENK-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 51,70 EUR an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der im Moment bei 32'363 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die RENK-Aktie bei 52,30 EUR. Die RENK-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,81 EUR nach. Bei 51,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 160'786 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 90,34 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 74,74 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 40,34 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,97 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,736 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,580 EUR aus. Am 06.08.2026 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte RENK einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 353.59 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 347.53 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 18.08.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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