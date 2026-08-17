RENK Aktie News: RENK am Mittag mit stabiler Tendenz

Die RENK-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 51,71 EUR an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der im Moment bei 32'464 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die RENK-Aktie bis auf 52,30 EUR. In der Spitze fiel die RENK-Aktie bis auf 50,81 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 51,70 EUR. Zuletzt wechselten 112'439 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 04.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,34 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 74,71 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,34 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 21,99 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,736 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,580 EUR je Wertpapier. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 353.59 Mio. EUR gegenüber 347.53 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 18.08.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,72 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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