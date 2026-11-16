RENK Aktie News: RENK am Montagvormittag höher

Um 09:28 Uhr ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 33,25 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'671 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der RENK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,36 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 18'843 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 12.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 101,23 Prozent. Bei 32,26 EUR fiel das Papier am 13.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 3,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,686 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,580 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 06.08.2026. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RENK 0,24 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat RENK im vergangenen Quartal 353.59 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RENK 307.59 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte RENK Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.03.2028 dürfte RENK die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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