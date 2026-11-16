|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.11.2026 16:29:00
RENK Aktie News: RENK tendiert am Montagnachmittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RENK. Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.
Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere um 16:28 Uhr 1,0 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'564 Punkten tendiert. Bei 33,94 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 144'727 RENK-Aktien umgesetzt.
Am 12.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 102,24 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2026 bei 32,26 EUR. Mit Abgaben von 2,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,580 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,686 EUR je RENK-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte RENK am 06.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RENK 0,24 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 353.59 Mio. EUR gegenüber 307.59 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte RENK am 03.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte RENK möglicherweise am 29.03.2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,57 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur RENK-Aktie
Rheinmetall, HENSOLDT, RENK - welche Rüstungsaktie bietet die grössten Chancen bei kurzfristiger Spekulation?
RENK-Aktie im Plus: Neue Finanzchefin ab März 2027
RENK überzeugt mit besserer Marge und starkem Ordereingang: Was das für die Aktie bedeutet
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu RENK
|
16:29
|RENK Aktie News: RENK tendiert am Montagnachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: So steht der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
12:29
|RENK Aktie News: RENK steigt am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen MDAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
09:29
|RENK Aktie News: RENK am Montagvormittag höher (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.ch)
Analysen zu RENK
|06.11.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.