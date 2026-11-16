RENK Aktie News: RENK tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere um 16:28 Uhr 1,0 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'564 Punkten tendiert. Bei 33,94 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 144'727 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 12.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 102,24 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2026 bei 32,26 EUR. Mit Abgaben von 2,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,580 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,686 EUR je RENK-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte RENK am 06.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RENK 0,24 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 353.59 Mio. EUR gegenüber 307.59 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte RENK am 03.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte RENK möglicherweise am 29.03.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,57 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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