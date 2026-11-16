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16.11.2026 12:29:00
RENK Aktie News: RENK steigt am Mittag
Die Aktie von RENK gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von RENK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 33,73 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere um 12:28 Uhr 2,9 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'730 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die RENK-Aktie sogar auf 33,92 EUR. Mit einem Wert von 32,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 83'788 RENK-Aktien den Besitzer.
Am 12.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,90 EUR. 98,37 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 32,26 EUR fiel das Papier am 13.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 4,36 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,686 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,580 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat RENK mit einem Umsatz von insgesamt 353.59 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 307.59 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,95 Prozent gesteigert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte RENK am 03.03.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte RENK möglicherweise am 29.03.2028 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,57 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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