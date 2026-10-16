RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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16.10.2026 16:29:00
RENK Aktie News: RENK steigt am Freitagnachmittag stark
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RENK. Zuletzt konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,0 Prozent auf 38,02 EUR.
Um 16:28 Uhr sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,0 Prozent auf 38,02 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'737 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die RENK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,30 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,77 EUR. Bisher wurden via XETRA 212'362 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 23.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 70,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 85,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 33,49 EUR fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,93 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,580 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,729 EUR. Am 06.08.2026 äusserte sich RENK zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 353.59 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 347.53 Mio. EUR eingefahren.
RENK wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2026 1,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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RENK am 16.10.2026
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