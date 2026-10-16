RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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16.10.2026 12:29:00
RENK Aktie News: RENK verteuert sich am Mittag
Die Aktie von RENK zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere zuletzt 4,9 Prozent.
Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere um 12:28 Uhr 4,9 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'808 Punkten steht. Die RENK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 36,77 EUR. Zuletzt wechselten 125'318 RENK-Aktien den Besitzer.
Am 23.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 70,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 86,02 Prozent. Bei 33,49 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,580 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,729 EUR je RENK-Aktie. RENK liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 353.59 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 347.53 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
RENK wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,71 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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RENK am 16.10.2026
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