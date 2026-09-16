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16.09.2026 09:29:00

RENK Aktie News: RENK macht am Mittwochvormittag Boden gut

RENK Aktie News: RENK macht am Mittwochvormittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RENK. Das Papier von RENK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 41,70 EUR.

RENK
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Das Papier von RENK konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 41,70 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'211 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 41,70 EUR. Bei 41,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8'075 RENK-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,34 EUR) erklomm das Papier am 04.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 116,67 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.06.2026 (40,34 EUR). Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 3,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,730 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,580 EUR aus. Am 06.08.2026 hat RENK die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 353.59 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 347.53 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,72 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: RENK Group AG
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