RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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16.09.2026 16:29:00
RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Nachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RENK. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 41,10 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 41,10 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'305 Punkten notiert. Bei 40,79 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 41,67 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 217'899 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 90,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 119,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 25.06.2026 Kursverluste bis auf 40,34 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,84 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,730 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 06.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 353.59 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 347.53 Mio. EUR eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der RENK-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 EUR je RENK-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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