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16.09.2026 12:29:00

RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Abschlägen

RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 41,50 EUR nach.

RENK
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Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 41,50 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'138 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die RENK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,79 EUR aus. Bei 41,67 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 114'149 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 54,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 40,34 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 2,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,730 EUR, nach 0,580 EUR im Jahr 2025. RENK liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,74 Prozent auf 353.59 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von RENK veröffentlicht werden. RENK dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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