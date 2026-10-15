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15.10.2026 09:29:00

RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit negativen Vorzeichen

RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die RENK-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 34,48 EUR.

RENK
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Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 34,48 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 29'903 Punkten steht. Das Tagestief markierte die RENK-Aktie bei 34,00 EUR. Bei 34,11 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 16'020 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 51,20 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,49 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,89 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,729 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,580 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. RENK veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RENK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 353.59 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 347.53 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 03.11.2027 wird RENK schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: RENK Group AG
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