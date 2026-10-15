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15.10.2026 12:29:00

RENK Aktie News: RENK steigt am Donnerstagmittag

RENK Aktie News: RENK steigt am Donnerstagmittag

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 35,46 EUR.

RENK
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Die RENK-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 35,46 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 29'837 Punkten notiert. Bei 35,59 EUR erreichte die RENK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,11 EUR. Zuletzt wechselten 197'933 RENK-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2025 auf bis zu 70,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 49,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2026 Kursverluste bis auf 33,49 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 5,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,580 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,729 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 353.59 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 347.53 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

RENK wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von RENK rechnen Experten am 03.11.2027.

In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: RENK Group AG
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