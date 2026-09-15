RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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15.09.2026 09:29:00
RENK Aktie News: RENK am Dienstagvormittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 41,50 EUR.
Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 41,50 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'859 Punkten steht. Die RENK-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,32 EUR nach. Bei 41,69 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 32'969 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 117,71 Prozent. Am 25.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,34 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 2,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,730 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,580 EUR aus. RENK liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RENK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 353.59 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 347.53 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
RENK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Am 18.11.2027 wird RENK schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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