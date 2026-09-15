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15.09.2026 16:29:00

RENK Aktie News: RENK am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

RENK Aktie News: RENK am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 41,10 EUR ab.

RENK
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Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 41,10 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'159 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die RENK-Aktie bis auf 40,93 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,69 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 199'499 RENK-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 90,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 119,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 40,34 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 1,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,730 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,580 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 äusserte sich RENK zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat RENK mit einem Umsatz von insgesamt 353.59 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,74 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können RENK-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,72 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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