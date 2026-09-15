RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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15.09.2026 12:29:00
RENK Aktie News: RENK tendiert am Dienstagmittag schwächer
Die Aktie von RENK gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 41,99 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 41,99 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'983 Punkten steht. Die RENK-Aktie sank bis auf 41,32 EUR. Bei 41,69 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 105'750 RENK-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 90,34 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 115,15 Prozent. Am 25.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,34 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 3,93 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,580 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,730 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 06.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 353.59 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 347.53 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,72 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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